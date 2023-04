Jay-Jay está de volta ao Porto

Mariana Soares Hoje às 14:30 Facebook

Jay-Jay Johanson está de regresso a Portugal. O Círculo Católico dos Operários do Porto recebe esta sexta-feira um concerto do cantor e compositor sueco-britânico que promete trazer a sua fusão elegante de trip-hop, jazz e electrónica, numa atmosfera única.

Inspirado pelas bandas dos anos 90 como Tricky, Massive Attack e Portished, este músico pode ser caracterizado como um puzzle cuja imagem é revelada pelas fortes influências jazzísticas, eletrónicas, melancólicas e cinematográficas, destacando-se na sua obra a sobriedade, o calor da sua voz e o poder dos arranjos.

Criador dos êxitos "So Tell The Girls That I Am Back In Town" e "It Hurts Me So", o seu primeiro álbum "Whyskey "(1996) tornou-se num sucesso imediato, sendo aclamado pela crítica e pelo público com o cruzamento entre o pop do norte da Europa e o trip-hop inglês.

Com 13 álbuns já publicados e o single "Labyrinth" recentemente lançado, a hipótese do lançamento de um novo disco não foi descartada.

O espetáculo na cidade do Porto tem início às 22 horas, com entrada a 26 euros. Jay-Jay atuou ontem no Musicbox, em Lisboa e, após o concerto de hoje, ruma a Coimbra, onde presenteará o público no Auditório do Conservatório de Música, a 1 de maio.