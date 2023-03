Jay-Jay Johanson regressa em abril aos palcos portugueses

JN/Agências Hoje às 11:52 Facebook

O músico sueco Jay-Jay Johanson regressa este ano a Portugal para quatro concertos, em Lisboa, no Porto e em Coimbra, anunciou a promotora dos espetáculos

Jay-Jay Johanson atua em 27 de abril no Musicbox, em Lisboa, nos dias 28 e 29 de abril no auditório da CCOP, no Porto, e no dia 1 de maio no Auditório do Conservatório de Música de Coimbra, de acordo com a Crowdmusic.

Nestes concertos, o músico irá apresentar-se "em formato duo, utilizando a versão minimalista com que tem vindo a correr a Europa nos últimos tempos". "Erik Jansson, colaborador desde os primeiros tempos da carreira de Jay-Jay, completa o duo nos teclados", refere a promotora.