Jazz na Praça da Erva regressa em julho com Joey DeFrancesco em cartaz

O festival Jazz na Praça da Erva estará de regresso às suas raízes, com três concertos na praça que lhe dá nome, de 27 a 30 de julho.

A programação do festival Jazz na Praça, apresentada esta quinta-feira em conferência de imprensa, inclui dois projetos nacionais - Ricardo Toscano Trio e Puzzle 3 - e dois internacionais - Eduardo Niebla (Espanha/UK) e Joey DeFrancesco Trio (USA). Será a 31ª edição de um evento que nasceu em 1992 na mítica e intimista Praça da Erva, no centro histórico de Viana do Castelo, e que regressa em pleno após duas edições (2020 e 2021) condicionadas a restrições inerentes à pandemia.

"Vamos ter quatro dias de festival. Os três primeiros na Praça da Erva com acesso livre e o último dia no Teatro Municipal Sá de Miranda, com bilheteira", declarou o promotor, fundador do evento, David Martins, destacando a aposta no formato que remete para as origens do evento, com espetáculos ao ar livre na pequena praça.

O único que não conhecerá a Praça da Erva será o cabeça de cartaz Joey DeFrancesco, apresentado por David Martins como "o vulto mais relevante do órgão no jazz a nível mundial" da atualidade. Já foi nomeado quatro vezes para os prémios Grammy, tem dezenas de álbuns gravados e já tocou e gravou com Ray Charles, Van Morrison, Diana Krall entre outros.

Em Viana, Joey DeFrancesco tocará orgão, teclas, saxofone e trompete, ladeado por Lucas Brown na guitarra e teclas, e Vince Ector na bateria.

O concerto, a 30 de julho, terá entrada paga (20 euros) e decorrerá no Teatro Municipal Sá de Miranda.

No penúltimo dia, atua o espanhol Eduardo Niebla, tido como "um dos melhores guitarristas de Espanha ao lado de Paco de Lucia".

PUB

Para os primeiros dias, estão reservados "dois projetos nacionais muito especiais". No dia 27, Ricardo Toscano Trio, que foi apresentado como "um dos mais reconhecidos saxofonistas portugueses", vencedor da 25.ª edição do Prémio Jovens Músicos na categoria de Jazz Combo. E que abrirá o Jazz na Praça da Erva em trio, tocando saxofone alto com Romeu Tristão no contrabaixo, João Pereira na bateria.

No segundo dia, atua o trio Puzzle 3, composto por Pedro Neves (piano), João Paulo Rosado (contrabaixo) e Miguel Sampaio (bateria), e cujo primeiro álbum foi lançado em 2021.