Jazz no Jardim este fim de semana no Marco de Canaveses

JN Hoje às 16:47 Facebook

Twitter

Partilhar

O Marco de Canaveses recebe, sexta e sábado, um programa dedicado ao jazz que conta com Carmen Souza e Jacinta além de um workshop com músicos do Hot Clube de Portugal.

O programa Jazz no Jardim recebe Carmen Souza, artista luso-caboverdiana, apresenta o o seu novo álbum, "Interconnectedness", na sexta-feira, dia 16 pelas 21.30 horas.

No sábado, dia 17 de junho, às 21.30 horas será a vez da portuguesa Jacinta se apresentar com o seu Quinteto de Jazz, e a interpretação de temas icónicos do jazz norte-americano, reacendendo a tradição das grandes divas do género. A voz grave e capacidade de improvisação desta artista prometem um concerto inesquecível.

PUB

Além dos concertos, o Jazz no Jardim oferece uma experiência para os entusiastas do jazz, no sábado às 14.30 horas, terão a oportunidade de participar num workshop exclusivo com o prestigiado Hot Clube de Portugal. A orientação do workshop está a cargo de docentes experientes, como Óscar Graça no piano, Nuno Costa na guitarra, Luís Cunha no trompete e André de Sousa Machado na bateria.

As vagas para o workshop são limitadas e a inscrição deve ser feita antecipadamente através do telefone 255 538 812 ou pelo e-mail geral@emergentecentrocultural.pt.

Cristina Vieira, Presidente da Câmara Municipal do Marco de Canaveses, realça que "o Festival Jazz no Jardim promete ser um momento memorável para os amantes da música, reunindo talentosos artistas e proporcionando experiências enriquecedoras. Convidamos a todos a compartilhar esse momento especial connosco e a desfrutar da magia do jazz no ambiente deslumbrante do nosso Jardim Municipal".