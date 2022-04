Jean-Jacques Annaud: "Quem quiser super-heróis, que vá ver os filmes da Marvel"

João Antunes Hoje às 10:36 Facebook

Cineasta francês reconstitui em "Notre-Dame em chamas" o incêndio na catedral parisiense.

15 de abril de 2019. Os parisienses, e o Mundo em geral, assistiram, em direto ou pela televisão, ao choque do brutal incêndio que destruiu uma parte de um dos monumentos mais icónicos da capital francesa. Três anos depois, "Notre-Dame em chamas" reconstitui os acontecimentos desse fim de tarde trágico. Jean-Jacques Annaud, realizador de "A guerra do fogo", "O nome da rosa" ou "Sete anos no Tibete", esteve em Lisboa e falou ao JN.

Onde é que estava, naquele dia e àquela hora?