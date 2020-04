Jean-Luc Godard dá conferência nas redes sociais

Hoje às 12:16, atualizado às 14:14 Facebook

Twitter

Partilhar

O cineasta francês Jean-Luc Godard vai dar, esta terça-feira, uma palestra sobre a imagem em tempos de coronavírus, através do Instagram.

A École Cantonale d'Art de Lausanne (ECAL) promove hoje, a partir das 14.30 horas, uma masterclass de Godard sobre "o lugar da imagem em tempos de pandemia". O evento será transmitido na conta de Instagram da escola e contará também com a participação de Lionel Baier, chefe do departamento de cinema da ECAL e co-fundador da produtora Bande à Part, homóloga do famoso filme assinado por Godard em 1964.

Não é a primeira vez que o cineasta de 89 anos faz proveito das redes sociais, tendo apresentado o seu mais recente filme, "Le Livre d'Image", em Cannes, em 2018, através da duma vídeo-chamada.