O festival "One World: Together at home" confirmou novas presenças, como a de Jennifer Lopez, no concerto online solidário para angariar fundos para apoiar a Organização Mundial de Saúde (OMS) no combate à pandemia de Covid-19.

O concerto transmitido globalmente tem como objetivo angariar fundos para apoiar a OMS no combate à pandemia de Covid-19.

O projeto, com curadoria de Lady Gaga, vai reunir via Skype dezenas de artistas e vai ser apresentado por Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert.

Na lista das novas confirmações estão artistas como Alicia Keys, LL Cool J, Camila Cabello, Celine Dion, Jennifer Lopez, Sam Smith, Pharrell Williams, Sam Mendes, Taylor Swift e Usher.

Nomes que se juntam a estrelas como John Legend, Paul McCartney, Elton John, Andrea Bocelli, Alanis Morissette, Billie Eilish, Eddie Vedder ou Stevie Wonder, que já haviam sido confirmados.

A transmissão do evento solidário, onde cada artista vai atuar a partir de sua casa, arranca no domingo à uma da manhã e vai ser assegurada pela TVI e MTV Portugal.

"Ainda que nos tenhamos que separar fisicamente durante algum tempo, podemos unir-nos virtualmente para apreciar boa música", escreveu o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

A emissão especial de duas horas vai juntar cerca de 80 artistas, entre músicos e atores.