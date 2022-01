Jérémie Renier: "O cinema empenhado é para mim primordial"

João Antunes Hoje às 17:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Ator belga fala de "Albatros", de Xavier Beauvois, já em exibição.

Para quem gosta de cinema, "Albatros", de Xavier Beauvois é uma boa opção. O filme esteve em competição no último Festival de Berlim e já está em exibição, no Teatro Campo Alegre, no Porto, e no Cinema Nimas, em Lisboa. A história centra-se na personagem de Lauren, agente da polícia de uma pequena localidade na costa da Normandia que está prestes a dar um passo importante na vida pessoal ao pedir em casamento a mulher com quem vive e com quem tem uma filha. Mas ao deslocar-se ao local onde um agricultor, em profunda depressão dada a crise económica, ameaça suicidar-se, acaba por o matar acidentalmente. Confrontado com a culpa, e com o processo legal a que se vê sujeito, o seu único escape é o mar.

Para o papel central do filme, Beauvois escolheu Jérémie Renier, o belga descoberto pelos Dardenne em "A promessa", voltando a trabalhar com ele em "A criança", "O silêncio de Lorna" e "O miúdo da bicicleta". O ator, que já se estreou na realização com o irmão Yannick Renier no thriller "Carnivores", falou ao JN sobre a experiência de rodagem de "Albatros".

Já conhecia Xavier Beauvois?

Conhecia os filmes dele, gosto muito do cinema que faz, mas não o conhecia pessoalmente. Quando recebi o guião fiquei muito curioso de saber o que ele me ia propor. Foi a história e a personagem que me fascinaram. É raro para um ator interpretar a evolução de uma personagem como esta. E todas as suas emoções.

Como é que se processou o trabalho com Beauvois, que é conhecido pelos métodos pouco habituais?

O Xavier dá muito espaço ao ator, está sempre à nossa escuta. Há uma relação muito livre entre todos. Em especial neste caso, onde a maior parte não eram profissionais. Podia sempre mudar uma cena se aparecesse qualquer coisa que alterasse o que tinha pensado. O argumento era apenas uma base, porque a seguir há a criação durante a rodagem. E é muito meticuloso em tudo o que é realismo, seja um gesto ou um objeto.

PUB

Como é que se prepara para cenas dramáticas como a do acidente ou do interrogatório?

Filmámos sempre que possível na cronologia dos acontecimentos. Tive a oportunidade de preparar o filme com antecedência. Passei bastante tempo na esquadra que se vê no filme e com os polícias, com quem aprendi muito. Observei imenso, coloquei-lhes questões sobre o que sentem em determinados momentos. Há um lado humano quando se passa por situações assim. Depois tentei meter-me na emoção do que vive a personagem.

Até que ponto é importante para si que a arte seja socialmente empenhada?

Sempre me senti tocado pelo cinema empenhado. Para mim é primordial. A arte pode ser um lugar de prazer, mas também de reflexão e de tomada de consciência. A todos os níveis. E hoje cada vez mais. Um lugar de reflexão sobre a condição humana, em toda a sua complexidade.

O que é que esta rodagem lhe deu a conhecer sobre a realidade social que aborda?

Quando preparo um papel mergulho completamente na pesquisa. Sou como uma esponja, escuto tudo o que as pessoas à minha volta dizem. E aqui tive a sorte de conhecer esta personagem do agricultor. Passámos muito tempo juntos. Foi muito enriquecedor saber como é que ele vivia, uma série de coisas que me ultrapassam. Como os polícias. Temos todos tantas ideias preconcebidas sobre cada um e o que fazem.

Polícias e agricultores são profissões de que se fala muito hoje em França, sobretudo da violência policial. Sentiu esse peso durante a rodagem?

Claro que sim, porque entre a preparação e a rodagem passei três ou quatro meses naquela localidade. No caso dos agentes da polícia tive oportunidade de falar bastante com eles, de os ouvir falar sobre o que passavam, sobre o seu percurso e o dos seus amigos. É muito importante saber escutar o outro.

Até que ponto Xavier Beauvois interferia nesse processo?

Xavier é alguém muito interessado no que se passa no Mundo. Se havia uma manifestação, dizia logo que era necessário falar disso. Há vários momentos do filme em que se abordam momentos precisos que se tinham passado recentemente.

Como foi a experiência de filmar na Normandia?

Fazia parte do projeto filmar a alguns quilómetros da casa do Xavier com todas as pessoas que fazem parte da sua vida quotidiana: a mãe, a mulher, a filha, a esquadra da polícia. Havia qualquer coisa de íntimo para ele, não era só um filme. Foi uma experiência incrível, descobrir a Normandia. Não foi como um filme em que todos são atores profissionais. É um filme sobre o humano.

As sequências do barco são muito realistas. Como é que se preparou?

Nunca tinha dirigido um barco. Aprendi com um homem muito experiente. E fiquei um apaixonado pela vela e pela navegação. No guião o barco estava muito menos presente, [a sua importância] foi algo que construímos, eu e o Xavier, e que veio do amor que fui ganhando pelo barco. Foi muito intenso. Filmámos quase um mês no barco, em condições por vezes bem difíceis.

No final de "Albatros" há uma espécie de revelação. É uma pessoa espiritual?

A personagem está a viver um dos momentos mais difíceis da vida. Todos passamos por isso. E ajuda se formos vigilantes aos sinais que a vida nos dá. É primordial para o ser humano questionar-se.

Até que ponto o facto de ter praticamente começado com os Dardenne ainda o inspira hoje em dia?

A maneira de me envolver num filme, de estar disponível, devo-a a eles. É a forma deles trabalharem. Também aprendi com outros realizadores, mas é verdade que os Dardenne são uma escola incrível. Tudo é feito para que o ator seja o centro do filme. Para que haja todas as condições para que se possa investir e viver o mais possível o que está a representar.

"A promessa" é um filme que marcou muito o cinema europeu. Que recordações tem da rodagem e da forma como o filme foi recebido?

Tenho um laço muito forte com esse filme e com o meu encontro com os Dardenne. Foi a minha primeira experiência no cinema, antes só tinha feito umas pequenas coisas. Foi a descoberta de um meio, o cinema, que não conhecia, e isso devo-o a eles. Mas demorou algum tempo a decidir que era isto que queria fazer na vida.

Já fez um filme como realizador. Foi uma experiência única ou tem outros projetos?

Tenho outros projetos. Espero rodar em breve o meu segundo filme. Desta vez sem o meu irmão. Será um filme sobre Bruxelas, a minha cidade. Há a vontade de penetrar numa determinada situação social. O filme fala de uma família libanesa. É importante colocarmo-nos no lugar do outro, para o compreendermos e não partirmos logo para um julgamento.

Como é que se posiciona enquanto espectador de cinema?

Há espaço para todo o género de filmes. É isso que é interessante no cinema. Podemos ver uma obra apenas pelo prazer de a ver e outras pelo que nos fazem refletir sobre o que se passa à nossa volta. Seria aborrecido se só houvesse um tipo de cinema. Precisamos de rir, de chorar, de refletir. Precisamos de viver.

Quais são as suas recordações da rodagem em Sintra de "Frankie"?

Sintra é uma cidade marcante. Tão atípica e original. E sente-se uma grande energia. É um belo filme. Voltei a encontrar a Isabelle Huppert, com quem já tinha trabalhado, e o Ira Sachs, alguém muito doce, muito diferente do Xavier. Foi um belo encontro com Portugal e com toda a equipa.