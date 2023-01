Jeremy Renner gravemente ferido envia "amor" aos fãs

JN Hoje às 11:22 Facebook

O ator norte-americano Jeremy Renner, que a 1 de janeiro sofreu um acidente a conduzir um limpa-neves, no estado do Nevada, EUA, publicou uma fotografia nas redes sociais a agradecer as palavras de apoio que tem recebido.

Internada nos cuidados intensivos, a estrela, que interpretou o Gavião Arqueiro dos "Vingadores", já foi operada duas vezes, depois de ter sido atropelada pelo veículo enquanto tentava retirar a neve que cobria o automóvel de um familiar. Renner, de 51 anos, já duas vezes nomeado para os Oscars, vive num dos estados mais afetados pelos nevões que estão a assolar os Estados Unidos.

"Obrigado a todos pelas palavras simpáticas. Estou demasiado lixado para escrever. Mas envio-vos amor", pode ler-se na publicação no Instagram, acompanhada de uma fotografia na qual são bem visíveis os ferimentos no rosto.

De acordo com o site TMZ, que cita as autoridades responsáveis pela investigação, o ator estava a conduzir um limpa-neves quando se deu o "estranho" acidente. Jeremy terá saído do veículo para falar com o familiar e, nesse momento, o limpa-neves capotou, atingindo-o numa perna e na zona abdominal. O ator perdeu muito sangue e foi transportado para o hospital de helicóptero, em estado crítico.

As autoridades não descartam a possibilidade de ter havido uma falha mecânica no veículo.

A representante de Renner afirmou, entretanto, que o norte-americano mantém o bom humor e está "impressionado com as demonstrações de amor" dos fãs.

Além da mítica personagem da saga "Vingadores", o Gavião Arqueiro teve recentemente uma série só dedicada à personagem, para deleite dos fãs. Jeremy integrou também o elenco de filmes como "Estado de Guerra", "A cidade" ou "Missão Impossível".