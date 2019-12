Jessie J confirmada no Marés Vivas

Hoje às 10:51 Facebook

Twitter

Partilhar

A britânica Jessie J vai atuar no Festival Meo Marés Vivas, a 19 de julho de 2020.

O concerto será um regresso de Jessie J a Portugal, depois de ter atuado no Rock in Rio Lisboa, em 2014, e no Altice Arena, no ano seguinte.

A cantora de "Price tag", "Domino" e "Bang bang" contabiliza "mais de 1,5 biliões de streams, inúmeras certificações de ouro e platina e 23 milhões de vendas de discos", sublinha a organização.

O festival Maeo Marés Vivas 2020 está marcado para 17, 18 e 19 de julho, em Gaia, e conta também já no cartaz com James Arthur (a 17 de julho) e Liam Payne (a 18 de julho).