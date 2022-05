Jethro Cave, filho do músico Nick Cave, morre aos 31 anos

JN Hoje às 16:25 Facebook

Jethro Cave, filho do músico australiano Nick Cave, morreu aos 31 anos.

O artista confirmou a morte do filho, Jethro, com uma curta mensagem. "É com muita tristeza que confirmo que o meu filho, Jethro, faleceu. Ficaremos gratos por termos privacidade familiar, neste momento", revelou Nick Cave.

O cantor não avança as causas da morte.

Jethro Cave tinha sido libertado da prisão dois dias antes de falecer, após ter sido detido por agredir a mãe.

Em 2015, o músico australiano já havia perdido um filho. Arthur Cave tinha 15 anos quando morreu ao cair de um desfiladeiro depois de ter ingerido LSD, uma droga alucinogénica.