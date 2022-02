Jia Zhangke: "A informação está cada vez mais fraturada"

João Antunes Hoje às 12:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Um dos nomes maiores do cinema chinês e mundial, autor de filmes tão importantes como "Still life - Natureza morta", "China - Um toque de pecado" e "Se as montanhas se afastam", Jia Zhangke é também conhecido pela organização de festivais de cinema e de literatura na sua região natal, a província rural de Shanxi.

No seu último trabalho, o documentário "...até tocar o azul do mar", aborda em 18 capítulos a história da China desde 1949, através do relato de três escritores de gerações diferentes.

Qual é a particularidade da região de que é originário, bem como dos autores cuja obra aborda?