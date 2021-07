Jorge Manuel Lopes Hoje às 16:24 Facebook

Vocalista da banda americana The Doors faleceu há 50 anos. Data assinalada com publicação de livro que recolhe escritos do artista

Jim Morrison morreu há 50 anos, dia 3 de julho de 1971, numa banheira em Paris.

O cantor, compositor, escritor e cineasta notabilizou-se com o quarteto The Doors, com quem gravou seis álbuns de originais entre 1967 e 71. Em vida, também viu sair livros de poesia.

Dado a excessos e a paroxismos dramáticos, químicos e etílicos, coroados pela morte aos 27 anos, Morrison tornou-se figura de culto com inúmeros adeptos pelo mundo. Com direito, ele e The Doors, a uma indústria perene de compilações, discos ao vivo, documentários, livros e uma longa-metragem em 1991 realizada por Oliver Stone.

Para assinalar a data redonda, foi editado em junho "The collected works of Jim Morrison: Poetry, journals, transcripts, and lyrics", uma antologia com o escritos poéticos de Jim Morrison, fotografias pouco conhecidas e excertos de versos manuscritos inéditos, retirados de diversos blocos de apontamentos.

