J.K Rowling acusada de ser anti-transgénero

J.K. Rowling, a autora da popular saga "Harry Potter" séries, foi atacada pelos grupos de defesa dos direitos LGBTQ, depois de criticar um artigo sobre os efeitos da covid-19 e a importância de proteger as necessidades das "pessoas que têm menstruação."



""Pessoas que têm menstruação." Tenho a certeza que havia uma palavra para essas pessoas".



O seu post no Twitter teve resposta imediata, com muitos a acusar a escritora de ser anti-transgénero. Rowling recusou as acusações.