JN North Festival: animação garantida fora do palco

Passeios em barcos rabelo, barbeiros e tatuadores complementam a oferta do JN North Festival, que arranca já a 26 de maio, na Alfândega do Porto.

A um mês para o arranque do JN North Festival, o cenário vai-se compondo, garantindo uma programação diversificada dentro e fora do palco. De 26 a 28 de maio, pela Alfândega do Porto, passarão nomes como Ornatos Violeta, Linda Martini, Don Diablo, Robin Schulz, The Jesus and Mary Chain, The Waterboys ou GNR, com um rol de iniciativas paralelas para aproveitar.

Às atuações no palco principal, somam-se os passeios de barcos rabelo no Rio Douro, com vista para as ribeiras do Porto e de Vila Nova de Gaia, ao som da melhor música. Em terra firme, o espaço lounge reunirá barbeiros, tatuadores e maquilhadores que marcarão esteticamente a passagem pelo festival.

As viagens nos típicos barcos rabelo são uma das várias opções ao dispor dos espectadores do festival Foto: Direitos reservados

O palco sunset receberá o público no início de cada jornada, com uma banda sonora criteriosamente selecionada para combinar com os finais de tarde alaranjados da Invicta. No recinto, uma zona de restauração, com ementas entre o tradicional e opções mais contemporâneas, confortará o estômago, além de retemperar energias durante ou depois dos espetáculos. Até porque a animação estende-se-á ao espaço clubbing, com dj" nacionais e internacionais em ação.