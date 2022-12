JN North Festival na corrida para o melhor do ano

JN Hoje às 19:50 Facebook

Twitter

Partilhar

O JN North Festival está nomeado para duas categorias (melhor festival principal e melhor local) na sétima edição dos Iberian Festival Awards. Os vencedores serão conhecidos no dia 11 de março.

Depois de, na edição de 2020, ter estado nomeado na categoria de melhor festival principal - tendo integrado a lista de dez finalistas -, o festival, apoiado pelo "Jornal de Notícias", duplica agora as suas nomeações.

Promotor do evento, Jorge Veloso afirma ter recebido a notícia "com grande satisfação". "É um selo de qualidade do festival e o reconhecimento do trabalho que temos vindo a desenvolver", afirmou, mostrando-se particularmente otimista na votação para a categoria de melhor local, já que "a Alfândega do Porto dispõe de condições únicas", não só devido "à vista magnífica para o Douro, mas também pelos quatro palcos, ao ar livre e "indoor".

PUB

Os vencedores das 13 categorias a concurso vão ser conhecidos a 11 de março, numa cerimónia que se vai realizar na Maia.

A votação inicial decorre até 16 de janeiro no site dos Iberian Festival Awards. Numa segunda fase, marcada para 30 de janeiro, vão ser conhecidos os dez finalistas de cada categoria e, por fim, a 15 de fevereiro será indicado o alinhamento final de cada uma das listas a concurso.