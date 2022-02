Joachim Trier : "Quis encontrar a mistura ideal entre melancolia e comédia ligeira"

João Antunes Hoje às 19:33 Facebook

Realizador norueguês fala com o JN sobre "A Pior Pessoa do Mundo", que já está nas salas

Vencedor do prémio de interpretação feminina em Cannes, para Renate Reinsve, nomeado para o BAFTA de melhor filme em língua estrangeira e nomeado para o Óscar na mesma categoria (e ainda na de Melhor Argumento Original), "A Pior Pessoa do Mundo" é o novo filme do norueguês Joachim Trier. Julie é a personagem central, uma jovem que, prestes a chegar aos 30 anos, questiona-se sobre o que fez na vida.

O percurso da personagem, evitando relações estáveis, adiando a maternidade, é representativo do que se passa hoje na Noruega?

Não acho que seja só na Noruega que as pessoas se perguntem sobre o que é o verdadeiro amor. Já tinha abordado este período da vida, quando se chega aos 30 anos e se pensa que finalmente somos mesmo adultos. Há vinte anos estas questões talvez se colocassem a uma pessoa de 16 anos. Hoje, não sei porquê, são os problemas das pessoas de 30. Ou mesmo de 40. Há essa dicotomia entre o que a nossa vida é e o que devia ter sido.

Mas pode dizer-se que é o retrato de uma geração?

Sim, mas o filme fala de relações amorosas, um tema intemporal. Na primeira parte do filme, a Julie está com o Axel, uma pessoa mais com os pés assentes na terra. Mesmo sabendo que a Julie seria a personagem central, achávamos que a sua relação com Axel seria o centro da história. Mas depois achei que seria libertador usar alguma da minha própria experiência numa personagem muito diferente de mim, a Julie.

Pensa que chegar aos 30 anos é a mesma coisa para um homem e para uma mulher?

É uma boa pergunta e é difícil dizer qualquer coisa que se aplique a toda a gente. Quando cresci, não era importante as pessoas estarem ou não casadas, mesmo numa relação estável. Talvez fosse uma questão escandinava. A grande questão é quando se tem filhos. Mexe com questões biológicas. Para uma mulher, a pressão de ter filhos faz a diferença. É o tal relógio biológico.

De onde vem o título do filme?

A Julie vive num país privilegiado. A educação é gratuita, o futuro parece brilhante, mas ela pensa que falhou. Sente-se a pior pessoa do mundo. É uma expressão muito norueguesa. Se com todas estas condições na Noruega não somos bem sucedidos, então onde o poderíamos ser?

O tempo é um elemento no filme e há uma sequência onde toda a cidade para no tempo...

Cheguei a pensar que o filme fosse um musical, com todos esses elementos de fantasia. Mas não sou músico, não sei como pôr as pessoas todas a cantar. Foi uma forma cinemática de mostrar que a Julie está de novo apaixonada. Todos nós já passamos por um momento assim, em que desejámos que tudo à nossa volta parasse.

Que referência do universo das comédias românticas teve para conceber o seu filme?

Há um filme do George Cukor, "Casamento Escandaloso", em que a Katharine Hepburn tem de escolher como vai ser a sua vida em função dos relacionamentos amorosos. Não queria fazer um filme sobre uma mulher que tem de escolher um homem para ter uma vida. Só que no Cukor há um lado existencial. Aparece muito nos livros de Edith Wharton ou Henry James. Quando começaram a aparecer mulheres modernas e independentes.

Pensa-se muito em Woody Allen ao ver o filme...

Hoje é complicado falar do Woody Allen. Mas sim, há o "Annie Hall". E pode pensar-se também nos filmes de Eric Rohmer ou de Arnaud Desplechin. Há uma tradição de misturar humor com drama. Faz parte deste projeto encontrar essa mistura especial entre algo bastante melancólico e a comédia ligeira.

O próprio Woody Allen sempre se sentiu inspirado por um nórdico, o Ingmar Bergman...

O Bergman sempre olhou de frente para as pessoas como elas são. Bem de perto, com a câmara de filmar. É impossível não se ser inspirado por Bergman. Ele mostrava as pessoas nas suas vulnerabilidades. Em alguns dos seus filmes as personagens tinham perdido por completo a esperança, e eu respeito muito isso. Mas, com a idade, preciso cada vez mais de histórias em que haja esperança. Quero contá-las e esta é uma dessas histórias.

De onde veio a estrutura em doze capítulos?

Não tenho uma resposta inteligente. Achei que era um número bonito. Já me disseram que o "Viver a Sua Vida", do Godard, também tem doze capítulos. Podia dizer que tinha sido uma homenagem, mas sinceramente já me tinha esquecido. Tem mais a ver com a forma literária, livros divididos em capítulos.