Joan Baez: "Precisamos de um novo líder como Martin Luther King"

João Antunes Hoje às 10:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Joan Baez falou ao "Jornal de Notícias" em exclusivo acerca do documentário sobre a sua vida, intitulado "I am a noise".

Mítica, lendária, única, não há adjetivos que reduzam a uma palavra a carreira musical e o ativismo político e social de Joan Baez. Hoje com 82 anos, confessou-se pela primeira vez em filme, no documentário "Joan Baez, I am a noise", falando dos abusos que sofreu do pai, da primeira relação amorosa com outra jovem ou de Bob Dylan. No Festival de Berlim, onde o filme se estreou, falou ao JN em exclusivo para Portugal.

Porque decidiu dar-se a ver agora num filme?