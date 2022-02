Joana Espadinha: "É difícil viver uma vida toda a forçar alegria"

Sara Magalhães Hoje às 19:19 Facebook

"Ninguém nos vai tirar o sol" é um disco ambíguo, mas que se deixa dominar pelo lado esperançoso.

Após andar perdida e dividida entre a advocacia e a música, Joana Espadinha é agora um nome firme entre os artistas contemporâneos portugueses. Editou em setembro de 2021 o terceiro álbum "Ninguém nos vai tirar o sol" e regressa aos palcos do Porto na sexta-feira 25, pelas 21.30 horas, para apresentar o disco no Círculo Católico de Operários do Porto. Esta terça-feira marca presença no Teatro Maria Matos, em Lisboa.

Oriunda de uma família alentejana, começou a cantar muito cedo, sobretudo modas do sul. A música, no entanto, manteve-se um interesse secundário. Ingressou em Direito e a meio do curso percebeu que nunca iria ser feliz se não perseguisse o sonho da música.