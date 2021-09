Joana Vicente é a nova presidente do festival de cinema de Sundance

JN/Agências Hoje às 19:03 Facebook

Twitter

Partilhar

A produtora portuguesa Joana Vicente foi esta quarta-feira anunciada como a nova presidente executiva do Sundance Institute, que organiza anualmente o festival internacional de cinema de Sundance, referência da produção independente, anunciou o Conselho de Curadores.

"Temos o prazer de anunciar que a nova CEO do Instituto será Joana Vicente, uma veterana dos meios independentes, uma produtora de sucesso e acérrima defensora dos artistas", lê-se no comunicado assinado pelos responsáveis máximos do Conselho de Curadores do Instituto Sundance, Pat Mitchell e Ebs Burnough.

Joana Vicente desempenhava as funções de diretora executiva do Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF, na sigla em inglês), desde novembro de 2018.