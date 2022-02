João Arrais: "O streaming abriu portas e aumentou a qualidade da televisão"

João Antunes Hoje às 12:49 Facebook

João Arrais, protagonista do filme português "A criança", falou com o JN sobre a carreira no cinema e sobre a ambição internacional.

Estreia na realização dos jovens Marguerite de Hillerin e Félix Dutilloy-Liégeois, "A criança" é uma produção portuguesa de Paulo Branco, onde além de Maria João Pinho, Albano Jerónimo, Alba Baptista e Inês Pires Tavares, e do francês Grégory Gadebois, desponta o jovem João Arrais, nesta visão de um conto de Heinrich von Kleist, adaptado à realidade portuguesa do século XVI. Conhecido sobretudo pelos filmes de Carlos Conceição, como "Coelho mau", "Um fio de baba escarlate" e "Serpentário", o ator esteve à conversa com o JN.

Como é que este projeto chegou às suas mãos?