João Blümel regressa aos espetáculos com "The True Influencer"

O espetáculo entra em cena, esta segunda-feira, no Teatro Villaret, em Lisboa. Repete nos 14, 21 e 28 deste mês.

O mentalista portuense estreia o seu sétimo espetáculo. Através da mistura do mentalismo com a realidade virtual, João Blümel vai adivinhar o que as pessoas estão a pensar. Inês Aires Pereira, Fernanda Serrano, Salvador Martinha e Nuno Markl são os convidados do evento.

Segundo o entertainer, a ideia para a produção de "The True Influencer" surgiu há dois anos, depois de experimentar realidade virtual. Blümel rapidamente ganhou interesse pela tecnologia imersiva e decidiu misturar com o ramo profissional. "Sempre que penso num espetáculo novo, penso em coisas que me são caras e construo algo a partir daí", revelou o performer ao JN.

Ainda assim, a experiência que envolve o ilusionismo e a linguagem corporal não fica só pelos óculos. O conceito é completado por mais duas formas de tecnologia.

Para formar uma experiência "em que as pessoas ficam mais envolvidas", apresenta uma aplicação dedicada à realidade aumentada, a Blümel App. O sistema permite ver pelo ecrã do telemóvel imagens a aparecer no palco, apesar de estas não estarem lá fisicamente.

Depois da junção entre os dois conceitos de realidade denominados por João como "mix-reality", entram em cena as redes sociais. Aqui, o mentalista tem como objetivo explorar os traços da personalidade que ficam marcados online. Ao colocar perguntas sobre a atividade social das pessoas na internet, o performer vai desvendar os pensamentos do público. A ideia por de trás deste número de Blümel é provar que "a personalidade digital diz muito sobre nós".

Apesar dos espetáculos do mentalista terem o propósito de entreter o público, por norma têm uma mensagem associada. "The True Influencer" não é exceção. O mentalista quer partilhar o fascínio que tem com as novas tecnologias, mas também "alertar para questões éticas, como é o caso da privacidade de dados".

João Blümel tem uma lista com quatro convidados não só para "criar um momento de entretenimento mais rico", mas também para forçar as figuras públicas a revelar o mentalista dentro de si. "É engraçado ver um Salvador a interagir com o mentalismo", referiu o entertainer.

Atualmente, além dos espetáculos, João tem um programa com Nuno Markl, no canal de Youtube, em que exploram um pouco mais do mundo da realidade virtual. No seu canal, o mentalista lança vídeos a praticar a arte performativa que também pode ser visto em 360º e com os óculos simuladores.

Desde 2008 que João Blümer realiza espetáculos de mentalismo, tendo ficado conhecido pelo "Eu Sei Que Tu Sabes Que Eu Sei" em 2012. Nesse mesmo ano atuou nos Estados Unidos da América. Os anos seguintes ficaram marcados por números no Brasil e pelo espetáculo "Imprevisível" em Portugal. No próximo dia 7, João regressa com "The True Influencer". O mentalista pretende com este novo espetáculo cumprir uma digressão pelo país.