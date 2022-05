João Botelho: "Hoje todos os filmes parecem séries de televisão"

Hoje às 10:13 Facebook

Twitter

Partilhar

João Botelho e os poemas de Alexandre O'Neill em "Um filme em forma de assim".

É um filme em forma de João Botelho. Livre e criativo. Culto, mas divertido. Encenando poemas de Alexandre O'Neill, fala de nós, portugueses, da mulher, de Lisboa. A cantar, a dançar, a beber, a viver. Quando a maior parte dos filmes nos quer fazer crer que o que estamos a ver é a realidade, Botelho sublinha o cinema como arte do artifício. Seguramente que há muito não se via nada assim ao entrar na sala de cinema. Se quisermos encontrar algo de parecido temos de recuar 40 anos, até "One from the heart", de Coppola. O filme aí está, nas salas.

O Alexandre O'Neill já é uma paixão antiga.