João Canijo ganha mais dois prémios com "Viver mal" e "Mal viver"

Depois da distinção em Berlim, díptico cinematográfico de João Canijo vence dois galardões em Las Palmas. Estreia comercial dos dois filmes está marcada para maio.

Poucos dias depois de ter apresentado os seus novos filmes "Mal viver" e "Viver mal" no festival de Istambul e de ter recebido o Prémio de Melhor Realizador no Festival de Montevideo, no Uruguai, o cineasta João Canijo recebeu este sábado o Grande Prémio e o Prémio do Público no Festival de Las Palmas de Gran Canária, em Espanha.

Constituído pelas cineastas Ildyko Enyedi, da Hungria, e Fatou Jupiter Touré, do Senegal, e pelo programador Gerwin Tamsma (ex-diretor do festival de Roterdão) , o júri considerou o díptico "Mal viver" e "Viver mal" como "um filme que se destaca pela sua profundidade e intensidade, sobretudo a nível da realização cinematográfica. Mostra um cineasta experimentado, mas incansavelmente ambicioso, que trabalha com um elenco e uma equipa dedicados a criar quadros caleidoscópicos de angústia feminina, repressão, sofrimento, desejo e amor. Com um efeito devastador, mas profundamente empático".

Depois da apresentação dos dois filmes em competição no Festival de Berlim, de onde "Mal viver" saiu com o Urso de Prata - Prémio do Júri, e da consagração em Montevideo e agora em Las Palmas, os filmes têm já muitos outros festivais na sua circulação internacional, nomeadamente na Alemanha e Áustria, e diversos certamss na América Latina e Oriente.

"Mal viver" e "Viver mal", cujo elenco é dominado por mulheres (Rita Blanco, Madalena Almeida, Beatriz Batarda, Cleia Almeida e Leonor Vasconcelos), farão a sua antestreia nacional na competição do Festival IndieLisboa, no próximo sábado, 29 de Abril.

No dia 7 de maio, um domingo, o díptico chega ao Porto, com a exibição esecial dos dois filmes no Batalha Centro de Cinema.

A estreia comercial de "Mal viver" e "Viver mal" está marcada para o dia 11 de Mai, em mais de 20 cinemas de todo o país.