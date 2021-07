João Fiadeiro renasce no Porto e traz com ele um acervo raro

Catarina Ferreira Hoje às 13:36 Facebook

Coreógrafo explica ao JN por que razão doou à Fundação de Serralves arquivo que representa 30 anos de artes performativas em Portugal.

O que pode levar um criador como João Fiadeiro, parisiense de gema, lisboeta de residência, a doar à cidade do Porto o espólio integral de um trabalho que digrediu pelo Mundo todo durante trinta anos e que se confunde com a história da Nova Dança Portuguesa, que ajudou a nascer e a desenvolver? Um despejo municipal, a cegueira ministerial e um namoro de dois anos com a Fundação de Serralves - o único pretendente.

O JN falou com João Fiadeiro, coreógrafo e investigador de 56 anos, no dia em que assinou o protocolo de doação do acervo à instituição presidida por Ana Pinho, que também acolhe o arquivo do cineasta Manoel de Oliveira e do arquiteto Álvaro Siza Vieira, ambos portuenses. Nesse dia, Fiadeiro, fundador da Companhia RE.AL em 1990 e do Atelier Real em 2005, duas estruturas fundamentais para gerações sucessivas de artistas emergentes, acabara de chegar de Madrid, onde apresentou "I'm here", um trabalho com quase 20 anos dedicado à artista plástica Helena Almeida (1934-2018).