João Gonzalez: "O filme começou todo com uma imagem que me veio num sonho"

João Gonzalez reviu no Porto, entre alunos do Secundário, a sua curta candidata ao Oscar de animação. Houve palmas e comoção.

João está diluído entre os espectadores, é pouco mais velho do que eles, eles vieram para a sessão das escolas secundárias do Festival Indie Júnior no Batalha Centro de Cinema, no Porto, ele tem 26 anos. Está sentado muito plácido na plateia, afofado na cadeira da ponta da fila H, está sozinho e místico e ignora o burburinho que rumoreja brando na cheia sala. Dizem o nome dele, "João Gonzalez", as cabeças volteiam, "ele está aqui entre nós", rebentam palmas, ele levanta-se, "é uma felicidade o João ser do Porto", mais palmas, chega-se à boca da sala, "é o primeiro português a ser nomeado para um Oscar", e as palmas pipocam outra vez no ar.

Parece embaraçado, ou abismado com tanta atenção, fala muito pouco e muito depressa. "Obrigado por terem vindo. Este filme começou como um projeto de escola. Demorou dois anos a fazer. Não é só meu. É de uma equipa muito pequena e muito talentosa. Foi feito com amor. Espero que gostem". E aturdidamente torna a sentar-se entre nós.