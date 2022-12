João Luís Barreto Guimarães distinguido com Prémio Pessoa de 2022

Diana Fernandes com agências Hoje às 12:43 Facebook

O poeta e médico-cirurgião João Luís Barreto Guimarães venceu o Prémio Pessoa 2022. O anúncio foi feito hoje, numa conferência de imprensa no Palácio de Seteais, em Sintra.

O júri destacou a "voz inconfundível" de João Barreto Guimarães na poesia portuguesa contemporânea "desde 1989, quando publicou o primeiro livro, aos 22 anos".

Os jurados ressaltam ainda a obra de Barreto Guimarães como "um testemunho de um tempo, o de agora, e de um tempo antigo, clássico, universal, reconhecível pela inteligência e a emoção".

O Prémio Pessoa, no valor de 60 mil euros, é uma iniciativa do semanário Expresso e da Caixa Geral de Depósitos, e visa "representar uma nova atitude, um novo gesto, no reconhecimento contemporâneo das intervenções culturais e científicas produzidas por portugueses".

O júri deste ano foi composto por Ana Pinho, António Barreto, Clara Ferreira Alves, Diogo Lucena, Eduardo Souto de Moura, José Luís Porfírio, Maria Manuel Mota, Pedro Norton, Rui Magalhães Baião, Rui Vieira Nery e Viriato Soromenho-Marques, com Francisco Pinto Balsemão a presidir e Paulo Macedo enquanto vice-presidente.

Este ano na sua 36.ª edição, o Prémio Pessoa distinguiu nos últimos três anos o encenador Tiago Rodrigues, a cientista Elvira Fortunato (atual ministra da Ciência e Tecnologia) e o presidente da Fundação Oceano Azul, Tiago Pitta e Cunha.

Consulte abaixo a lista completa de laureados:

1987 - José Mattoso

1988 - António Ramos Rosa

1989 - Maria João Pires

1990 - Menez

1991 - Cláudio Torres

1992 - António e Hanna Damásio

1993 - Fernando Gil

1994 - Herberto Helder

1995 - Vasco Graça Moura

1996 - João Lobo Antunes

1997 - José Cardoso Pires

1998 - Eduardo Souto Moura

1999 - Manuel Alegre e José Manuel Rodrigues

2000 - Emanuel Nunes

2001 - João Bénard da Costa

2002 - Manuel Sobrinho Simões

2003 - José Joaquim Gomes Canotilho

2004 - Mário Cláudio

2005 - Luís Miguel Cintra

2006 - António Câmara

2007 - Irene Flunser Pimentel

2008 - João Luís Carrilho da Graça

2009 - D. Manuel Clemente

2010 - Maria do Carmo Fonseca

2011 - Eduardo Lourenço

2012 - Richard Zenith

2013 - Maria Manuel Mota

2014 - Henrique Leitão

2015 - Rui Chafes

2016 - Frederico Lourenço

2017 - Manuel Aires Mateus

2018 - Miguel Bastos Araújo

2019 - Tiago Rodrigues

2020 - Elvira Fortunato

2021 - Tiago Pitta e Cunha