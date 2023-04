João Salaviza e Renée Nader Messora de volta ao Festival de Cannes

João Antunes Hoje às 13:07 Facebook

Realizador português João Salaviza anunciado como "brasileiro" por Thierry Fré na apresentação dos nomeados de Cannes.

Bronca de "dimensão diplomática" na apresentação do programa deste ano de Cannes: Thierry Frémaux, delegado-geral e alma do festival há já largos anos, chamou João Salaviza e Renée Nader Messora de realizadores brasileiros. Ora, "A Flor do Buriti", selecionado para Un Certain Regard, foi rodado no Brasil, onde o casal já tinha filmado e apresentado na mesma seção "Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos", mas é uma coprodução com Portugal, com apoio financeiro do ICA - Instituto de Cinema e Audiovisual.

Igualmente, se Messora é na verdade brasileira, João Salaviza não deixa de ser um realizador português. Nascido em Lisboa, onde estudou na Escola Superior de Teatro e Cinema, o erro de Frémaux é tanto mais grave quanto Salaviza venceu a Palma de Ouro de Cannes para curta-metragem com "Arena", em 2009, feito que repetiria em Berlim, com o Urso de Ouro no mesmo formato, três anos mais tarde, com "Rafa". Ambos, filmes estritamente portugueses.