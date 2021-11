João van Zeller lança segundo volume de autobiografia: "Young Johnny, Lisboa & Luanda Anos 60"

Hoje às 10:59 Facebook

Depois de "Johny Boy. Porto: Anos 40&50", um livro sobre o Porto, João Van Zeller lança agora "Young Johnny, Lisboa & Luanda Anos 60", um relato sobre a vida do autor durante essa década.

No Porto, o lançamento está marcado para 16 de novembro, na Biblioteca Municipal Almeida Garrett, às 18.30 horas, com comentários de Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, e de Emílio Rui Vilar, chairman da Caixa Geral de Depósitos, administrador da Fundação Gulbenkian e presidente do Conselho de Fundadores da Fundação de Serralves, com a moderação do jornalista Júlio Magalhães.

Em comunicado, as Edições Afrontamento explicam que "o texto relata a vida incomum de um português suave numa narrativa que vai desde os seus tempos de jovem universitário em Lisboa, onde se licenciou em Direito, a correspondente em Londres do "Diário Popular", com o seu percurso a incluir durante os estudos universitários a Secção de Imprensa Estrangeira no SNI (Secretariado Nacional de Informação) e depois a chefia dos Serviços de Imprensa, Radiodifusão e Televisão de Angola (CITA), para além de alguns episódios significativos no Brasil."

Através dos olhos e da escrita de João van Zeller, encontramo-nos pessoalmente com grandes personalidades da época, tão conhecidas como Juan Carlos de Borbón, Marcello Caetano, André Gonçalves Pereira, o padre António Vaz Pinto, Brian Jones, dos Rolling Stones, Amália Rodrigues, Manuel Vinhas, Luis Pinto Coelho, José de Guimarães, o luso-americano Edmund Dinis, Cecília Supico Pinto, Vinicius de Moraes e Jorge Amado, entre muitas outras figuras nacionais e internacionais.

Entre outras atividades empresariais e após uma longa carreira internacional no setor financeiro, van Zeller esteve ligado à fundação da TVI, de que foi administrador até 2005, estando envolvido, desde o seu regresso a Portugal em 1992 até hoje, no setor da Solidariedade Social.

Escreve - neste segundo volume da sua autobiografia - sobre os vertiginosos anos 60, vividos pelo próprio entre Angola (num raro testemunho da sociedade civil da época naquele país) e Portugal, com passagens por Londres e pelo Brasil

Em 2019 lançou ""Johny Boy. Porto: Anos 40&50", sobre a sua infância e adolescência, passadas na Invicta nas décadas de 40 e 50 do século passado.