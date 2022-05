Jogo de comunicação vence prémio no regresso do concurso "Escrever é Viver"

Maria Oliveira Hoje às 15:13 Facebook

A segunda edição do concurso de escrita "Escrever é Viver", da escola profissional Instituto Multimédia, foi vencida por uma jovem de Oliveira do Bairro, distrito de Aveiro, que criou um "jogo de comunicação". O tema mote para este ano foi "O Eu e o Outro".

O concurso "Escrever é Viver", destinado aos alunos do 3.º ciclo das regiões Norte e Centro, pretende levar os jovens a produzir textos, poéticos ou em prosa, sobre um tema específico. Para 2022, o tema escolhido foi "O Eu e o Outro" e foram mais de 200 textos a concurso.

A cerimónia de entrega de prémios realizou-se no dia 10 deste mês, na sede do Instituto Multimédia (IM), no Porto. O primeiro lugar foi para a jovem Francisca Ferreira, de Oliveira do Bairro.

O texto vencedor apresenta um "jogo de comunicação" como apaziguador de conflitos e está patente no livro digital "O Eu e o Outro", que já está disponível online.

Ao JN, a jovem de 14 anos conta que a ideia para o texto partiu "da imaginação" e que, ao pensar no tema, achou que "podia ser algo divertido, fazer um jogo". Foi o primeiro concurso em que Francisca participou e a jovem afirma que estas iniciativas são muito importantes, porque levam a que "as pessoas comecem mais a escrever".

A jovem de Oliveira do Bairro admite que já sente uma paixão pela escrita. "Gosto muito de escrever. De certa forma consigo exprimir os meus sentimentos e pensamentos", garante. A ideia de viver deste meio também a agrada. "Gostava muito. Quem sabe, talvez", admite.

O concurso também premiou Marta Fernandes, de Vila do Prado, Braga, com o segundo lugar, que concorreu com o texto "Viajar em direção ao passado". O pódio ficou completo com Leonardo Pinto, de Romariz, Santa Maria da Feira, com o texto "Eu com o Outro".

O Júri atribuiu ainda duas menções honrosas ao texto "Respeito. A arma Secreta no resgate das relações interpessoais", de Mariana Figueiredo, de Santa Comba Dão, e ao trabalho "Eu e o Outro", feito em parceria por Verónica Matos e Lara Gomes, de Ponte de Lima.

A participação neste segundo concurso duplicou relativamente à 1.ª edição, tendo conquistado a atenção de várias escolas e dezenas de estudantes do 3.º ciclo do Norte e Centro do país.

Um dos destaques do Júri, presidido pelo escritor infanto-juvenil Nuno Matos Valente e composto por Ana Carolina Cruz, representante da Rede de Bibliotecas Escolares, Carla Maia, representante do Instituto Multimédia, Ilídia Ferreira, da Associação Professores de Português, e Jorge Ascenção, presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais, vai para a diversidade geográfica dos participantes, que passou por localidades como Vimioso, Valença, Covilhã, Aveiro a Coimbra.

O e-book "O Eu e o Outro", que contém os textos premiados, pré-finalistas e finalistas do concurso, pode ser lido no site do IM.