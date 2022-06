Jogos de associação e de composição com Andy Warhol

"Warhol, people and things" está patente na Casa de São Roque, no Porto, até janeiro.

A Casa de São Roque, no Porto tem patente a importante mostra "Warhol, people and things", com trabalhos do icónico artista americano e de outros dez autores que sob a sua influência.

A coleção de 38 polaroides, das décadas de 70 e 80 do século passado, formam o núcleo central da mostra. As imagens foram doadas à Mishkin Gallery pela Andy Warhol Foundation for the Visual Arts e estão agora a ser exibidas, pela primeira vez, em Portugal e na Europa.

As construções sociais de Warhol obedecem aqui a uma caleidoscópica teia onde se podem fazer interessantes jogos de associação. Uma das composições lúdicas mais curiosas da mostra reside em três polaroides colocadas lado a lado: uma da série "Ladies and gentlemen" (retrato da comunidade trans de Nova Iorque) que retrata Lurdes; a patinadora Dorothy Hamill; e uma de Sylvester Stallone. Os três, juntos e fotografados por Warhol, parecem estranhamente semelhantes. O mesmo fenómeno acontece numa composição com Dolly Parton e a princesa do Irão, Ashraf Pavali.

Numa outra série de imagens que recorrem à prata coloidal, sobressaem a do pianista Christopher O"Riley e da modelo Margaux Hemingway, captados em momentos quotidianos. Nas vitrines estão também expostos trabalhos bem conhecidos, como as capas dos álbuns "Sticky fingers" e "Love you live", de The Rolling Stones, desenhadas por Warhol.

Mas nem só de Andy Warhol se compõe a exposição. Entre os trabalhos de outros artistas, um dos mais interessantes é "Memorabilia" da polaca Anna Ostoya: através de uma série de fotomontagens unem-se imagens semelhantes com diferentes contextos; uma das que melhor resulta é um exame ocular no Afeganistão associada a um fotograma de "Un chien andalou" de Luis Buñuel.

No trabalho de Ostoya há também uma imagem de "Little electric chair" de Andy Warhol, em justaposição com uma cadeira de exame da Planned Parenthood, em Illinois, permitindo ao visitante criar a sua leitura.

Warhol, people and things

Casa de São Roque (Porto)

Até 31 de janeiro de 2023