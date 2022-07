John Cassavetes, o pai dos independentes

João Antunes Hoje às 17:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Começa esta quinta-feira pelo país uma retrospetiva com cópias restauradas do realizador

Dando continuidade à reposição em cópias restauradas digitalmente da obra de grandes realizadores, em alguns casos incluindo estreias absolutas no nosso país, a Medeia Filmes propõe a partir de hoje uma mostra de cinco filmes de John Cassavetes.

São eles "Sombras", "Rostos", "Uma Mulher Sob Influência", "A Morte de um Apostador Chinês" e "Noite de Estreia", para ver para já nos cinemas Nimas, em Lisboa e no Teatro Campo Alegre e no cinema Trindade, no Porto, E MAIS TARDE AINDA NO Auditório Charlot, em Setúbal, no TAGV, em Coimbra, no Theatro Circo de Braga e no CAE da Figueira da Foz.

Em Lisboa, no cinema Nimas, realizar-se-ão ainda sessões especiais e únicas com outros filmes do realizador: "Maridos", "Tempo de Amar", "Gloria" e "Amantes".

Ator, realizador, encenador, dramaturgo, John Cassavetes deixou para a posteridade, sobretudo um legado único, de doze longas-metragens de ficção por si realizadas, entre 1958 e 1986, e em parte também escritas e mesmo produzidas por si, sobretudo nos primeiros tempos.

John Cassavetes é mesmo considerado um dos primeiros verdadeiros independentes americanos. A expressão, que foi lançada de forma genuína, foi perdendo aos poucos o seu significado, sobretudo quando os grandes estúdios de Hollywood decidiram também eles deitar a mão a esse segmento, com a criação de etiquetas específicas para esse tipo de filmes de menor orçamento. O caso da Miramax, lançada pela Disney, é paradigmático.

Na história do cinema americano tinha havido outros cineastas a quem se podia facilmente apelidar de independentes, como Kenneth Anger, Stan Brackhage ou Maya Deren, mas navegavam mais no território underground ou experimental.

PUB

Mais tarde, independentes encartados como Jim Jarmush, que fez o seu primeiro filme, "Permanent Vacation", com uma câmara de 16mm, Spike Lee, cuja primeira longa, "Joe"s Bed-Stuy Barbershop: We Cut Heads", só durava uma hora ou Martin Scorsese, que teve de acrescentar algumas cenas de nu ao primeiro filme de fundo que fez, "Who"s That Knocking at My Door" para o poder distribuir em sala, são todos filhos espirituais de Cassavetes.

John Cassavetes nascera em Nova Iorque, em 1929, de pai grego. Com apenas um ano, a família voltou à Grécia e só regressaria seis anos mais tarde aos Estados Unidos. Não muito bom aluno na escola, entra para a American Academy of Draamatic Arts, em Nova Iorque, começa a aparecer nos palcos da cidade e em pequenos papéis na televisão e no cinema. Filmes como "Terror na Noite", "Juventude em Perigo" ou "Um

Homem Tem Três Metros de Altura", onde é protagonista ao lado de Sidney Poitier, mostravam escolhas de quem sabia de que lado estava: de um cinema um pouco à margem, com personagens fora do padrão heróico de Hollywood e abordando temas que ainda eram um pouco tabu na sociedade americana, como o racismo.

O seu espírito criativo - quando faleceu diz-se que tinha quarenta guiões por filmar e um romance inacabado - o espírito nova-iorquino e, não é de menor importância, o casamento com uma mulher de tanto talento e tão forte personalidade como Gena Rowlands levou-o ao caminho que hoje conhecemos, como um cineasta verdadeiramente importante, a léguas do politicamente correto, mostrando pequenos criminosos, prostitutas, donos de bares manhosos, mas sempre com uma enorme dignidade. Ou debruçando-se, com a sua câmara-bisturi, sobre os meandros das relações humanas, o casamento, a psicologia. O teatro e o cinema...

Cassavetes continuou a fazer filmes para outros realizadores. Quem não se lembra do seu papel de marido de Mia Farrow na obra-prima de Roman Polanski, "A Semente do Diabo". Mas, em grande parte, tratava-se apenas de arranjar dinheiro para financiar os seus filmes, coo aconteceu com o de estreia, "Sombras", de 1958, mais ou menos quando os jovens críticos franceses davam também os primeiros passos da Nouvelle Vague.

O filme está incluído no ciclo de cópias restauradas, oferecendo a possibilidade de ver em sala uma obra marcante e de viragem no cinema americano. O filme centra-se em torno de três jovens irmãos afro-americanos, que partilham um apartamento em Nova Iorque. Benny passa os dias entre a rua e os bares, Hugh tenta fazer carreira como cantor de jazz, e Leila sonha ser escritora.

Lelia Goldoni é irresistível, a câmara de Cassavetes está claramente apaixonada por ela, como se sente quase sempre nos seus filmes. O fumo no interior dos bares, a música jazz que se ouve em fundo, estas personagens que tentam bater barreiras raciais e sociais, são uma imagem de marca de um cinema visceral, sedutor, tão profundamente humano, que Cassavetes não mais largará.

Dez anos mais tarde, "Rostos", o segundo filme do ciclo, em termos cronológicos, tem já Gena Rowlands como protagonista. Num bar, Richard e Freddie encontram Jeannie, uma call-girl que os leva à casa dela. No regresso a casa, Richard discute com Maria, a sua mulher, e volta à casa de Jeannie. Maria decide por sua vez passar também a noite fora...

Em 1974, Cassavetes dá à esposa um dos seus grandes papéis, em "Uma Mulher Sob Influência". Devido à indiferença do marido e não aguentando a pressão do meio social em que vive, Mabel mulher cai a pouco e pouco numa espécie de suave loucura.... Peter Falk, que Cassavetes dirigira dois anos antes num dos episódios da lendária série policial "Columbo", faz também parte dos atores habituais na filmografia do realizador

A mostra continua com "A Morte de um Apostador Chinês", já de 1976, com Ben Gazzara no papel principal, ele que se tornara membro da "família" de atores de

Cassavetes, como também Seymour Cassel, que vemos igualmente num pequeno papel do filme. Cosmo Vitelli acaba de receber a última hipoteca da sua boîte de striptease e festeja o acontecimento ao jogo, perdendo uma grande quantia de dinheiro. Propõem-lhe então que, para pagar a dívida, se encarregue de assassinar um velho apostador chinês que se estava a tornar incómodo... Já não se fazem filmes com esta liberdade, com este prazer.

O ciclo de cópias restauradas conclui-se com uma das grandes obras-primas de Cassavetes, um dos mais extraordinários desempenhos de uma atriz no cinema, de novo a sua mulher, Gena Rowlands, e o mais profundo retrato da atriz perante o palco. "Noite de Estreia" começa quando, depois de uma representação, a atriz Myrtle Gordon assiste à morte acidental de uma admiradora. Perturbada com o que contecera, afoga-se na bebida, ao mesmo tempo que tem de encarnar o papel de uma mulher desesperada...

John Cassavetes não teve uma vida muito regrada. Não poderia tê-lo, para fazer o cinema que fez, dir-se-ia. Faleceu com uma cirrose em 1989, com apenas 59 anos. Teve uma vida recheada, ninguém o pode negar, e deixou obra. Que temos agora a possibilidade, o privilégio, a obrigação, de descobrir ou redescobrir.

Sigamos o conselho de Jim Jarmush, que termina assim uma "carta aberta" a Joohn Cassavetes: "Os teus filmes são sobre o amor, a confiança e a desconfiança, o isolamento, a alegria, a tristeza, o êxtase e a estupidez. São sobre a inquietação, a embriaguez, a resiliência e o desejo, sobre o humor, a teimosia, as falhas de comunicação e o medo. Mas acima de tudo são sobre o amor e levam-nos a um sítio mais profundo do que qualquer estudo da "forma narrativa". Sim, és um grande cineasta, um dos meus favoritos. Mas aquilo que os teus filmes iluminam de forma mais comovente é que a película é uma coisa e a beleza, a estranheza e a complexidade da experiência humana são outra. John Cassavetes, tiro-te o chapéu. E seguro-o sobre