John Cleese vem a Portugal para espetáculo de "stand up"

O comediante John Cleese vai regressar a Portugal para apresentar um espetáculo em nome próprio, "Last time to see me before I die". A data já está marcada: 7 de maio, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

No ano em que comemora o 81º aniversário, o também ator, escritor e produtor britânico traz a Portugal um solo de comédia "com uma imagem que deixa bem marcado, mas com muito humor, a mensagem de que esta poderá ser a sua última aparição perante os fãs portugueses", diz a Everything is New em comunicado. Segundo a promotora, os bilhetes ficam disponíveis a partir de 9 de novembro, com preços entre os 20 e os 90 euros.

O comediante britânico John Cleese foi também um dos membros do grupo de humor Monty Python" e o criador e protagonista da série "Fawlty Towers", transmitida pela BBC entre 1975 e 1979. Do currículo do humorista, faz ainda parte a participação no filme "A fish called Wanda" que lhe valeu uma nomeação para os Oscars na categoria de Melhor Argumento Original.