John Frusciante regressa aos Red Hot Chili Peppers

O guitarrista John Frusciante vai regressar aos Red Hot Chili Peppers, dez anos depois de ter deixado a banda norte-americana.

O anúncio foi feito este domingo, no Instagram, num comunicado que diz também que o guitarrista Josh Klinghoffer, que substituiu Frusciante em 2009, está de saída.

"O Josh é um músico maravilhoso, o qual respeitamos e amamos. Sentimo-nos muito agradecidos pelo tempo que passámos com ele, e por aquilo que ele partilhou connosco", escreveu a banda, terminando o post com uma surpresa: "Anunciamos também, com grande entusiasmo e de corações cheios, que o John Frusciante irá juntar-se de novo ao nosso grupo".

Frusciante juntou-se aos "Red Hot" em 1988, depois da morte do guitarrista Hillel Slovak. Saiu pela primeira vez do grupo em 1992. Regressou em 1998 e voltou a sair onze anos depois. É considerado um dos mais talentosos guitarristas do rock popular e ficou ligado aos discos mais marcantes da banda californiana, com "Blood, Sugar, Sex, Magik" (1991) ou "Californication" (1999).