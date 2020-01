"Joker " lidera corrida aos Oscars com 11 nomeações

JN Hoje às 14:07 Facebook

"Joker", de Todd Phillips, é o filme com mais nomeações aos Oscars 2020, incluindo Melhor Filme, Melhor Realizador e Melhor ator.

O filme sobre o vilão da DC Comics conseguiu 11 nomeações, que foram anunciadas esta segunda-feira.

"Era uma vez em Hollywood", de Quentin Tarantino, "O irlandês", de Martin Scorsese, e "1917", de Sam Mendes, seguem-se na lista dos mais nomeados para a 92.ª edição dos Oscars, com dez cada um.

O filme "Tio Tomás, a contabilidade dos dias", da realizadora portuguesa Regina Pessoa, que estava na lista de finalistas, ficou de fora da categoria de Melhor Curta de Animação.

Multipremiada desde a estreia, a narrativa de "Tio Tomás, A Contabilidade Dos Dias" apresenta um homem, numa rotina do dia-a-dia do trabalho, e uma menina a quem ensina a desenhar na parede junto à lareira, com um pedaço de madeira queimada.

A presença portuguesa, este ano, está assegurada pela participação de Sérgio Martins e Edgar Martins na equipa de "Klaus", produção espanhola nomeada na categoria de Melhor Animação.

A cerimónia de entrega dos Oscars acontecerá a 9 de fevereiro em Los Angeles, Califórnia, e não terá um anfitrião, repetindo-se o que aconteceu em 2019.

Eis os nomeados principais categorias:

Melhor Filme

- Era Uma Vez... em Hollywood

- O Irlandês

- Parasitas

- Mulherzinhas

- Jojo Rabbit

- Le Mans "66: O Duelo

- 1917

- Joker

- Marriage Story

Melhor Realizador

- Martin Scorsese - O Irlandês

- Quentin Tarantino - Era Uma Vez... em Hollywood

- Bong Joon Ho - Parasitas

- Todd Phillips - Joker

- Sam Mendes - 1917

Melhor Atriz

- Renée Zellweger - Judy

- Cynthia Erivo - Harriet

- Saoirse Ronan - Mulherzinhas

- Charlize Theron - Bombshell: O Escândalo

- Scarlett Johansson - Marriage Story

Melhor Ator

- Leonardo DiCaprio - Era Uma Vez... em Hollywood-

- Antonio Banderas - Dor e Glória

- Jonathan Pryce - Os Dois Papas

- Adam Driver - Marriage Story

- Joaquin Phoenix - Joker

Melhor Atriz Secundária

- Florence Pugh - Mulherzinhas

- Margot Robbie - Bombshell: O Escândalo

- Kathy Bates - O Caso de Richard Jewell

- Laura Dern - Marriage Story

- Scarlett Johansson - Jojo Rabbit

Melhor Ator Secundário

- Al Pacino - O Irlandês

- Joe Pesci - O Irlandês

- Anthony Hopkins - Os Dois Papas

- Brad Pitt - Era Uma Vez... em Hollywood

- Tom Hanks - A Beautiful Day in the Neighborhood

Banda Sonora Original

- Hildur Guðnadóttir (Joker)

- Thomas Newman (1917)

- Alexandre Desplat (Mulherzinhas)

- Randy Newman (Marriage Story)

- John Williams (Star Wars: A Ascensão de Skywalker)

Melhor Argumento Original

Bong Joon Ho e Han Jin Won - Parasitas

Sam Mendes e Krysty Wilson-Cairns - 1917

Noah Baumbach - Marriage Story

Quentin Tarantino - Era Uma Vez... em Hollywood

Rian Johnson - Knives Out

Melhor Argumento Adaptado

- Taika Waititi - Jojo Rabbit

- Steve Zaillian - O Irlandês

- Anthony McCarten - Os Dois Papas

- Greta Gerwig - Mulherzinhas

- Todd Phillips e Scott Silver - Joker

Melhor Filme Estrangeiro

- Parasitas (Coreia do Sul)

- Os Miseráveis (França)

- Honeyland (Macedónia)

- Boze Cialo - Corpus Christi (Polónia)

- Dor e Glória (Espanha)

Melhor Documentário

- The Cave

- Democracia em Vertigem

- American Factory

- For Sama

- Honeyland

Melhor Filme de Animação

- Mr. Link

- Klaus

- I Lost My Body

- Toy Story 4

- Como Treinares o Teu Dragão: O Mundo Secreto

Melhor Curta de Animação

- Hair Love

- Kitbull

- Memorable

- Dcera

- Sister

Melhor Canção Original

Melhor Curta Metragem