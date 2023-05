Jorge Palma ao JN: "Este novo disco foi composto sem pressas"

João Pedro Campos Hoje às 20:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Manuela Azevedo, Rui Reininho, Flak e os dois filhos de Jorge Palma estarão em palco na apresentação do novo álbum, "Vida", este sábado à noite em Coimbra.

Doze anos depois, Jorge Palma está de regresso aos discos e apresenta este sábado "Vida" em Coimbra, no Convento de São Francisco.

O álbum demorou sete anos a ser feito e terá em palco convidados como Manuela Azevedo, Rui Reininho, Flak, e os dois filhos de Palma, Vicente (39 anos) e Francisco (28). O trio toca o tema "Três Palmas na mão", incluído no novo disco.

PUB

"Estes anos têm sido de muito trabalho, de projetos diferentes, ou a celebrar aniversários de discos ou a antologia, que saiu o ano passado", confessou Jorge Palma ao JN. "Não tenho tido muito tempo para me dedicar a este disco, que comecei a compor há sete anos, sempre sem pressa. Em janeiro de 2017 já tinha cinco canções, as outras cinco foram surgindo", relata o músico de 72 anos, apontando para o álbum, de que diz gostar muito. "São 10 canções, é um disco que não chega a ter 40 minutos, mas gosto muito dele", afirma.

"Vida" chega 12 anos depois de "Com todo o respeito" e conta com a participação de Manuela Azevedo e Rui Reininho em dois temas, "Plantas na lua" e "Uma estação no inferno". Jorge Palma diz que a escolha foi simples. ""Plantas na lua" surgiu quando vi num rodapé de um noticiário que os cientistas estavam a experimentar microplantas em solo lunar e escrevi o refrão. E pensei logo nas vozes da Manuela e do Rui", revela o compositor.

"É um privilégio estar neste objeto tão bonito, que resulta em dois dias maravilhosos em estúdio", salienta ao JN Manuela Azevedo, que hoje sobe a palco com Jorge Palma.

Rui Reininho mostra-se também satisfeito por fazer parte do regresso aos discos "de um amigo que conhece desde a década de 1970. É um encontro de amigos. É ótimo dar um abraço a esta gente toda. É um grande prazer, até porque estivemos dois anos sem nos vermos", conta.

O concerto marca a estreia em grandes palcos do filho mais novo de Palma, Francisco. "Ele tem muito talento. E notei que ficou impressionado nos ensaios", diz.

Depois de Coimbra, "Vida" será apresentado na Casa da Música, no Porto (11 de outubro) e em Lisboa em data a anunciar.