Jorge Palma celebra 70 anos com a ajuda dos amigos

No dia em que fez 70 anos, as redes sociais de Jorge Palma foram o palco para várias mensagens de amigos do músicos e variados artistas de todo o país.

A lista é extensa: José Cid, Rui Veloso, Zeca Medeiros, Vitorino, Rui Reininho, Paulo Gonzo ou Ivo Canelas são só alguns dos artistas que hoje invadiram as redes sociais de Jorge Palma, sob o "hashtag" #jorgepalma70voltasaosol. No dia em que faz 70 anos, várias figuras das artes e até o Presidente da República celebraram, ou de guitarra na mão, ou recitando poemas, ou enviando saudações e recordando histórias pessoais.

Foi uma parada com dezenas de figuras, umas que acompanham Palma desde o início da sua carreira, outras personalidades do entretenimento , como Pedro Fernandes e Vasco Palmeirim. Do mundo da música, celebraram ainda, entre outros, Miguel Guedes, Carlão, Miguel Araújo, David Fonseca, Mariza e Cristina Branco.

Foram partilhados momentos inéditos, histórias e peripécias. António Macedo, célebre nome da rádio portuguesa, destacou-se com uma dedicatória sob a forma de, um poema, emocionado e mostrando a forte cumplicidade entre as duas figuras. José Cid brincou com o conceito de idade e velhice. "Nós já não temos idade", assegurava a Palma. Manuel Paulo falou do momento, nos anos 80, em que Palma "partiu o braço" e lhe pediu para o acompanhar.

Vitorino relembrou os seus tempos nas ruas de Paris, que partilhara com Palma, referindo o tema lendário "Cão Negro". A mesma cidade onde o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, relembra ter conhecido Jorge Palma pela primeira vez, dando-lhe palavras de alento.

João Gil filosofou sobre a vida, a idade, a eternidade e partilhou mais uma história, na forma do tema "Senta-te aí". Ivo Canelas brincou com os seus "70 anos, mas com corpo de 69", seguindo uma memória do momento em que "assassinou", segundo o mesmo, um tema de Palma. Já os Clã deixaram uma "pequena prenda", interpretando "Só Nós Dois No Salão e Esta Valsa", de Carlos Galhardo.

Chegou ainda a vez da equipa técnica, de "estrada", dar os seus parabéns a Jorge Palma, a partir das suas casas ou literalmente na estrada, em família ou a sós, com direito até a velas e bolo. Um momento também especial foi a dedicatória dos seus filhos, Vicente e Francisco que, juntos, interpretaram "Ao Meu Encontro na Estrada", "Deixa-me Rir" e "O Meu Amor Existe", temas originais do aniversariante.

Abraços, saudações e antigas histórias duma carreira que já vai larga. Assim decorreu o 70.º aniversário do artista que, segundo Pedro Fernandes, "se fosse americano teria ganho o Emmy do Dylan".