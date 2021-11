Jorge Palma vai dar "70 voltas ao sol" no Porto e em Lisboa

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 16:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Espetáculo que assinalou os 70 anos do cantor será reproduzido no CCB e na Casa da Música. Álbum que regista o momento é lançado na sexta-feira.

Foi mais uma data gorda apanhada pela pandemia - os 70 anos de Jorge Palma, assinalados em setembro de 2020 com um concerto no Castelo de São Jorge, em Lisboa, não foram o evento de massas que o cantor merecia, mas apenas um "recital intimista" para cerca de 100 pessoas. Felizmente para o público o momento ficou registado no CD e duplo vinil "70 voltas ao sol", disponíveis a partir de amanhã. E será reproduzido, no seu alinhamento integral que percorre as gemas mais icónicas do criador de "O lado errado da noite", em três espetáculos: Centro Cultural de Belém, em Lisboa, dia 20 de novembro; Casa da Música, no Porto, dia 24; e novamente no CCB, em data extra, dia 16 de dezembro.

Jorge Palma não se queixa das adversidades que impediram um aniversário mais livre - e já nem falamos da liberdade que conheceu em Christiania, a cidade independente fundada na Dinamarca em 1971 e que Palma frequentou antes e depois do 25 Abril, atuando a troco de "rodadas de cerveja e bolos de haxixe", uma "liberdade total, podia andar nu se quisesse" -, porque à experiência da pandemia responde com a citação de um célebre anúncio televisivo: "Não é o Mundo que se adapta a nós, nós é que nos adaptamos ao Mundo". Ajuda já não ter a boémia como prioridade: "Vivo uma vida pacata de bairro, não senti grande mossa. Tive todo o tempo do Mundo. Enchia os dias com noticiários de vários países, li alguma coisa, exercitei a preguiça". Mas foi produtivamente nulo esse período? "Não terei feito tantas coisas como o Vitorino, que se fartou de compor, mas um momento de pousio não significa a suspensão de ideias: há coisas que ficam a marinar".