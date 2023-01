Jorge Sobrado: "Alfândega vai ser o núcleo central do Museu do Porto"

Novo diretor do Museu do Porto, Jorge Sobrado aposta numa relação mais próxima com a cidade, combatendo "o anonimato e o caráter abstrato do projeto". Criação da Casa da Poesia no espaço onde morou Eugénio de Andrade, no Passeio Alegre, é uma das novidades.

Na primeira entrevista enquanto Museu do Porto - nova designação do Museu da Cidade -, Jorge Sobrado afirma querer ajudar a construir um projeto "menos abstrato" e mais próximo da comunidade para a qual se dirige. Para esse objetivo, defende, será fundamental a abertura de um núcleo central do museu, a funcionar no edifício da Alfândega já no próximo ano.

Frontal, não hesita em considerar excessivo o número de espaços que integram o projeto, cerca de 16, até porque nem todos têm caráter museológico.