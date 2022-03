Jorge Sousa Braga: "Ainda me vejo como um pequeno poeta da província"

Sérgio Almeida Hoje às 10:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Galardoado com o Prémio Literário da Fundação Inês de Castro pelo livro "Matéria escura e outros poemas", Jorge Sousa Braga rejeita o epíteto de autor consagrado. "Essa palavra faz-me comichão", diz, em entrevista ao "Jornal de Notícias".

Publicado há dois anos, "Matéria escura e outros poemas" continua a somar prémios. Depois do galardão atribuído pela SPA no ano passado, agora foi a vez de a Fundação Inês de Castro premiar o mais recente livro de Jorge Sousa Braga, destacando "o espanto e o alarme" que o atravessam. Para o poeta e médico natural de Cervães, no distrito de Braga, mas a residir desde a juventude no Porto, o reconhecimento não é suficiente para deixar de colocar em causa os seus próprios limites, de que ter diz ter plena consciência

Este é o segundo prémio que recebe no espaço de um ano. Acha que está a entrar na fase da consagração?

Essa palavra faz-me comichão.