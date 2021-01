Jornalista Sérgio Almeida recebe prémio César Vallejo

JN Hoje às 16:28 Facebook

A União Hispanomundial de Escritores distinguiu o jornalista do "Jornal de Notícias", Sérgio Almeida, na categoria Excelência Jornalística em Jornalismo Escrito.

O Prémio Internacional Cesar Vallejo é atribuído anualmente pela União Hispanomundial de Escritores (UHE) e, pela primeira vez, distinguiu jornalistas portugueses.

Na categoria Televisão, o prémio Excelência Jornalística foi atribuído à jornalista Fátima Campos Ferreira, da RTP. Na categoria Rádio, o laureado foi André Rodrigues do Rádio Renascença.

Sérgio Almeida é jornalista do JN desde 1999, sempre associado à secção da Cultura. Simultaneamente é autor dos livros "Análise epistemológica da treta", "Não conto", a novela "Armai-vos uns aos outros", as obras de poesia "Como ficar louco e gostar disso", "Periferia", "Ob-dejectos" (prosa poética), e os títulos infantojuvenis "O elefante que não sabia voar" e "Ema e a estrela carente". O autor está publicado no Brasil.

Sérgio Almeida coordenou ainda o volume "Poesia traduzida de Luiza Neto Jorge".

É membro e cofundador do coletivo de poesia e performance Sindicato do Credo.

Paralelamente à atividade profissional, é promotor cultural, com a responsabilidade da organização de colóquios e simpósios sobre arte e literatura. É o entrevistador do ciclo Porto de Encontro, promovido pela Porto Editora.

A UHE é uma associação de intelectuais, artistas, docentes e profissionais de várias áreas com intervenção na comunidade, em defesa da paz e da justiça social e tem sede no Per.

Lista completa dos portugueses premiados pela UHE:

Excelência Educativa: Cidália Fernandes

Excelência Cultural: Delmar Maia Gonçalves

Excelência Literária: Gisela Mendonça; Isilda Nunes; João Rasteiro e Paulo Abreu Lima

Excelência Académica: Rui António Agonia Pereira

Excelência Artística: Escultura/Pintura - Afonso Pinhão Ferreira; Cantautor - Álvaro Maio e Nuno Barroso; Teatro - Aurora Gaia; Dança - Carolina Costa

Excelência Jornalística: Rádio - André Rodrigues; TV - Fátima Ferreira; Imprensa - Sérgio Almeida

Excelência na Defesa dos Direitos Humanos: Teresa Ribeiro