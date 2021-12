POR - Sérgio Almeida - sergio@jn.pt Hoje às 18:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Músico apresenta, esta sexta-feira, ao vivo o novo disco no Porto.

As palavras de Federico García Lorca, Sophia de Mello Breyner e Natália Correia impulsionaram José Cid para o seu novo trabalho discográfico, "Vozes do além", que vai ser apresentado hoje à noite no Hard Club, no Porto, com os Prana como convidados. Amanhã é a vez do Capitólio, em Lisboa.

O que sente um músico com tantas décadas de carreira ao apresentar um disco novo?