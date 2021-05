João Antunes Hoje às 11:19 Facebook

Twitter

Partilhar

"Prazer, camaradas!", em exibição nas salas, revisita os tempos da revolução de Abril segundo uma perspetiva sexual.

Autor de vários documentários, entre os quais "Linha vermelha", sobre a rodagem de um filme mítico durante a ocupação da Herdade da Torre Bela, em 1975, José Filipe Costa regressa a essa época com "Prazer, camaradas!". Um filme onde convida atores não profissionais, alguns que viveram esse período, a recordar as suas experiências nos locais onde ocorreram, mas centrando-se, mais do que na revolução política, no que era também uma revolução de costumes, nas relações de poder entre homens e mulheres e na sexualidade. O filme estreou-se mundialmente no Festival de Locarno, chega agora às salas de cinema e fomos conversar com o realizador.

Porque resolveu voltar a este período da nossa História?

Por uma razão muito simples. Tinha encontrado nos materiais que um casal de alfabetizadores me tinha passado, sobretudo da Eduarda, relatos das histórias que as mulheres lhe contavam quando estava a apanhar azeitona na cooperativa. Histórias de aborto, de sexo, da primeira vez que tiveram sexo com o marido, da violência deles, também. Pensei que seria interessante fazer um filme sobre isto.

É um ângulo diferente sobre a nossa revolução.

Não há revolução social se não houver revolução dos costumes, da moral sexual, da intimidade. E muitos daqueles estrangeiros e portugueses exilados, ou os portugueses das cidades que iam para as cooperativas, levavam muito esta ideia de que a revolução não se fazia só ocupando a propriedade ou formando cooperativas., mas que se fazia também na formação de um novo Homem e de uma nova Mulher. Acreditava-se muito nisso.

Há alguma razão para esse lado da revolução sexual durante o PREC nunca ter sido abordado?

PUB

Há um livro interessante, editado há pouco tempo, sobre a sexualidade na imprensa portuguesa naquele período, da Isabel Freire. Há aquele acontecimento das mulheres no Parque Eduardo VII, acho que era a Maria Teresa Horta que estava envolvida, em que iriam supostamente queimar os soutiens. Já depois do 25 de Abril, o que é interessante. Muitas mulheres, depois fui à procura disso, falavam sobre o papel da mulher, a ideia de uma nova educação dos filhos, no fundo que a revolução também entrasse lá em casa.

Essa revolução sexual deu mais frutos que a revolução política?

Havia muita coisa que a revolução prometia, mas não se foi tão longe como isso. Estou a lembrar-me das ideias e das teorias do Wilhelm Reich, o chamado pai da revolução sexual. Essas teorias estão lá no filme, também. Hoje parece um bocadinho anacrónico, mas era uma leitura de muita gente na altura. Foi-se muito mais longe nas leituras e nas intenções e depois ficou-se um bocadinho pelo caminho.

O filme navega na fronteira entre o documentário e a ficção. Como é que chegou a esta estrutura?

A premissa do filme era propor às pessoas que tinham 60 anos que fingissem que tinham vinte e tal. E que brincassem com isso. O filme, antes de tudo, é um jogo, uma exploração lúdica dessa premissa. Se é documentário ou se é ficção? É um filme. A minha maior preocupação era ter essa premissa em conta e fazê-la funcionar.

O que fez para que funcionasse como realmente funciona?

O que fiz foi convocar atores não profissionais e pedir-lhes para dramatizarem determinados tipos de situações. Não se tratava de reconstituir, o que para mim é muito suspeito, não me interessa muito fazer tal e qual como era. Sempre que falamos no passado, é no presente. Daí esse caráter lúdico, de reescrever o passado, o que se calhar faz o filme entrar nessa dimensão da ficção. Mas não é um filme que se leve completamente a sério.

José Filipe Costa na Cinemateca Portuguesa, em Lisboa Foto: Álvaro Isidoro/Global Imagens

Em termos visuais, o que assistimos também é às ruínas da revolução.

Aqueles locais já estavam em ruínas. Muitos daqueles palacetes já estavam abandonados, num estado semicomatoso, quando houve as ocupações. Isso nem sempre se leva em conta. Esse estado de ruína também teve a ver com a escolha de pessoas mais idosas para representar esse tempo. Quando as pessoas voltaram àquelas ruínas, isso também lhes espicaçou as memórias. Vinham para um espaço onde já tinham estado.

Os atores e as atrizes também se devem ter divertido imenso a fazer o filme.

Eu senti que sim. Pela amizade que ficou entre os estrangeiros e os portugueses. Houve alguns atores não profissionais, sobretudo duas mulheres estrangeiras e um inglês, que não estiveram envolvidas nas ocupações. Foram atores que nós chamámos para dramatizarem aquele período. O que aconteceu foi que as conversas que tinham com as pessoas de cá acabaram por contagiá-las.

Tem mais histórias deste período para contar ou vai virar-se para outro lado?

Vou virar-me para outro lado, se puder. Tem a ver com o sistema de apoios do ICA. Também tenho um projeto no Brasil que gostava de realizar. Mas já se afastam bastante deste período.

O filme vai estrear em sala, mas há também algum plano de promoção em circuitos alternativos?

Já fizemos um conjunto de antestreias nos cineclubes. É um terreno onde se devia apostar muito mais. Estão espalhados pelo país, dinamizam uma parte do país que não tem acesso a salas de cinema. São estruturas muito interessantes, pela maneira como propõem que se veja um filme, às vezes com linhas temáticas, com ciclos, com debates. Acho possível levar as pessoas à sala através dos cineclubes.

Do percurso já feito quais são as primeiras reações?

Também já estive em festivais. Em Locarno foi interessante porque houve uma mulher que no final veio falar comigo, uma suíça que tinha estado numa cooperativa. Disse-me logo que se tinha identificado com o filme, era aquilo que ela tinha vivido. E nos cineclubes têm surgido alguns testemunhos de mulheres que falam de histórias próprias de violência doméstica. Isso tem sido impactante, esse lado das pessoas serem tão corajosas ao ponto de partilharem as suas histórias de violência em público por causa do filme.