José Luís Peixoto em estreia no Teatro Rivoli

Ao cabo de nove temporadas e mais de 80 sessões, José Luís Peixoto vai ser pela primeira vez o autor central de uma sessão do ciclo de conversas com escritores "Porto de Encontro". A sessão acontece já nesta quarta-feira, às 21 horas, no Teatro Municipal Rivoli, no Porto.

"Autobiografia", o mais recente romance do escritor nascido em Galveias há 45 anos, vai estar naturalmente em destaque na conversa moderada pelo jornalista Sérgio Almeida, em que também vai participar Valter Hugo Mãe.

O diálogo vai ser pontuado ainda com momentos musicais assegurados por Ana Celeste Ferreira e Ricardo Caló.

A entrada é livre, mas está sujeita ao levantamento prévio de bilhete, já a partir de amanhã, às 13 horas, nas instalações do teatro municipal portuense.

Parte da vida cultural da cidade desde 2011, este ciclo já reuniu mais de 20 mil espectadores nas suas edições realizadas em diversos espaços da cidade, como a Casa da Música, o Teatro Rivoli, a Casa das Artes ou o Teatro Nacional São João.

Luis Sepúlveda, Gonçalo M. Tavares, José Tolentino Mendonça, Ana Luísa Amaral ou Rosa Montero são apenas alguns da mais de meia centena de autores que já participaram no evento.