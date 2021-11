José Saramago: os primeiros 100 anos de um escritor para a eternidade

Sérgio Almeida Hoje às 13:18 Facebook

Festejar o centenário de José Saramago com os olhos postos no futuro. É esta a premissa em que assentam as comemorações que, a partir da próxima terça-feira e durante um ano, vão assinalar, em Portugal mas também em vários outros territórios espalhados pelo Mundo, os 100 anos de nascimento do único Nobel da Literatura de língua portuguesa.

"Celebramos mais do que a literatura e mais do que Saramago. Celebramos a cultura como espaço de liberdade e como constante motivo de superação dos limites", reforça Carlos Reis, professor catedrático e ensaísta que comissaria o ambicioso programa de celebrações.

A ambição é bem visível logo no primeiro dia, em que Saramago celebraria o nonagésimo nono aniversário. De manhã, alunos de uma centena de escolas portuguesas, brasileiras e de Lanzarote vão ler a história "A maior flor do mundo", consumando uma autêntica corrente de leitura.