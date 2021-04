Joseph Losey, um cineasta secreto e em permanente exílio

João Antunes Hoje às 11:36 Facebook

Ciclo de seis filmes do realizador americano constitui o grande momento da reabertura das salas. Em Lisboa e no Porto.

A reabertura das salas de cinema traz um dos grandes momentos do ano cinematográfico: a mostra "Rever Joseph Losey, cineasta essencial", que decorre em simultâneo no Cinema Nimas, em Lisboa, e no Teatro Campo Alegre, no Porto. Para já, há cinco filmes essenciais do realizador, todos em cópias novas restauradas: "Prisão maior" (1960), "Eva" (1962), "O criado" (1963), "Acidente" (1967) e "Mr. Klein, um homem na sombra" (1976), a que se juntará, a 13 de maio, "O mensageiro" (1971).

Joseph Losey (1909-1984) viveu exilado, teve de trabalhar sob pseudónimo, filmou em vários países e na sua filmografia convivem obras de vários estilos, mas imprimiu em quase todos eles uma marca inegável de qualidade, uma atenção profunda às relações humanas, que por vezes examina com a precisão de uma câmara-bisturi, deixando atrás de si um invejável legado fílmico

Com uma obra que se enraíza no melhor da tradição teatral do seu tempo, trabalhou com Bertolt Brecht, dirigiu várias obras escritas por Harold Pinter e teve em Dirk Bogarde um ator-fétiche, que o acompanhou em várias das suas fitas maiores, como aquela que é por muitos considerada a sua grande obra-prima e que veremos no ciclo, "O criado", onde se podem encontrar alguns dos seus temas preferenciais.

Losey nasceu no Wisconsin, Estados Unidos, foi colega de liceu de Nicholas Ray, estudou medicina em Harvard, mas cedo se dedicou ao teatro. Estudou com Brecht na Alemanha, encenou uma peça de Clifford Odets na União Soviética e conheceu Sergei Eisenstein. Nos anos 40, a Broadway era literalmente o seu palco, sendo notória uma sua encenação de "Galileo Galilei", de Brecht.

Virando-se para o cinema, começou por realizar documentários educativos e institucionais, vendo um deles ser nomeado para um Oscar. A primeira longa-metragem, "O rapaz dos cabelos verdes", de 1948, era uma forma velada de dizer não ao racismo e à intolerância - aliás, "Intolerância" foi precisamente o título português do seu filme seguinte, "The Lawless" (1950).

Associado a grupos de teatro de esquerda e tendo-se filiado no Partido Comunista, Losey foi chamado a depor pelo famigerado Comité de Atividades Anti-Americanas, instrumento de caça às bruxas do senador Joseph McCarthy. Nunca chegou a aparecer. Viajou para Itália, onde trabalhou mais de um ano num filme, e quando regressou aos Estados Unidos ninguém lhe deu trabalho, no cinema ou no teatro.

Em 1953, Joseph Losey exila-se em Inglaterra e ao princípio trabalha sob o pseudónimo de Joseph Walton, conhecendo mais tarde o sucesso com os seus filmes, nomeadamente alguns dos que vamos ver nesta mostra, como "Prisão maior" e "Eva".

Losey renascera e viria a oferecer ao mundo uma série de obras, rodadas em Inglaterra e em França, que marcaram várias gerações de cinéfilos: "Cerimónia secreta" e "A inglesa romântica", "Dois vultos na paisagem" e "O assassinato de Trotsky", "Don Giovanni" e "Uma estranha mulher", mantendo até ao fim da carreira o "hábito" de trabalhar com grandes atores: além de Bogarde, Jeanne Moreau, Monica Vitti, Elizabeth Taylor, Richard Burton, Robert Mitchum, Julie Christie, Alain Delon, Romy Schneider, Jane Fonda, Glenda Jackson, Michael Caine, Yves Montand, Isabelle Huppert, Vanessa Redgrave...

Os filmes

Prisão maior

Johnny Bannion (interpretado por Stanley Baker) é o recluso mais respeitado numa prisão de alta segurança. Planeia um golpe para quando sair, um grande assalto a uma pista de corridas. Mas os tempos mudaram e o seu estatuto no submundo do crime já não é suficiente para impedir o regresso à prisão.

Eva

Um galês (Baker) convive com o mundo artístico de Veneza, capitalizando o sucesso do seu primeiro romance. Quando a namorada tem de voltar para Roma, descobre que a insinuante Eva (Jeanne Moreau) se instalou na sua propriedade. Mutilado à época pelos produtores, o filme surge agora na versão do realizador.

O criado

Hugo é um criado que gradualmente manipula o patrão a resignar-se a uma posição de subserviência, num exercício de subversão das relações de poder tradicionais e de um sistema de classes vincado pela decadente aristocracia britânica. Dirk Bogarde e James Fox oferecem um impressionante trabalho de interpretação a dois.

Acidente

Stephen (Bogarde) é um professor de meia-idade na Universidade de Oxford, insatisfeito com o casamento e com a carreira. Movido pela inveja, entra em guerra com Charley (Baker), o seu amigo galanteador e rival académico, e com William (Michael York), o jovem noivo de Anna (Jacqueline Sassard), uma estudante enigmática por quem se apaixona. Grande Prémio do Júri em Cannes.

Mr. Klein - Um homem na sombra

Um negociante de arte (Alain Delon) aproveita-se da ocupação alemã, comprando ao desbarato peças preciosas aos judeus em fuga, até ao momento em que a sua própria identidade é posta em causa, ao ser confrontado com a existência de um outro Robert Klein, um judeu procurado pela polícia. César para melhor filme e melhor realizador.

O mensageiro

Leo Colston (Dominic Guard), de férias na luxuosa casa de campo de Norfolk de um colega de colégio, aproxima-se de Marian (Julie Christie), a irmã mais velha deste, e acaba a entregar as suas mensagens a um vizinho camponês, com o qual ela mantinha uma relação amorosa clandestina. Uma das mais belas explorações no cinema da temática do primeiro amor.