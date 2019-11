Joss Stone anuncia concerto no Porto

Hoje às 10:34, atualizado às 10:37 Facebook

A cantora norte-americana Joss Stone regressará a Portugal em abril de 2020, para um concerto que terá lugar no Super Bock Arena Pavilhão Rosa Mota, no Porto, no dia 5.

O espetáculo integra a "Total World Tour", digressão que teve início em 2014 e que se propõe a passar por todos os Estados-membros da ONU. O objetivo é "aproximar as pessoas através da linguagem universal da música e mostrar que nenhum país ou pessoa é mais importante que outro". Até agora, Stone já atuou em 170 países.

Nesta digressão, a cantora britânica tem colaborado com artistas locais de cada país onde atua.

Os bilhetes, que ainda não estão disponíveis para venda, vão custar 30 e 40 euros, avança a revista "Blitz".

A cantora de 32 anos atuou, em agosto último, no festival MEO Sudoeste, na Zambujeira do Mar, e em 2018 esteve no MEO Marés Vivas, em Gaia.