Jota Quest querem cortar a fita para um tempo sem amarras

Banda de Belo Horizonte assinala 25 anos do primeiro álbum com concerto este domingo à noite no Campo Pequeno, em Lisboa, e segunda-feira no Altice Forum Braga.

"Nossas primeiras influências são o rock e a música popular brasileira, logo depois veio o interesse pela música negra e no caminho fomos pegando o som de outros géneros, como o hip-hop, a eletrónica ou o reggae e misturamos essa porra toda." É assim, cruamente, que Rogério Flausino faz o resumo da evolução musical dos Jota Quest, banda nascida em Belo Horizonte, no Brasil, que assinala 25 anos sobre o lançamento do primeiro álbum com dois concertos em Portugal: atuam hoje no Campo Pequeno, em Lisboa, e amanhã no Altice Forum Braga.

Todo o processo de celebração foi afetado - adivinhe-se - pela pandemia, que obrigou a adiar os concertos previstos para os dois últimos anos e também a grande festa que se preparava, à imagem daquela com que assinalaram os seus 15 anos de carreira, em 2011, e que durou mais de cinco horas - será feita com pompa e estardalhaço ainda este ano. "Todo esse protelamento só nos dá ainda mais vontade de chegar no palco. Somos brasileiros e este é um país de festa, sofremos para caramba", desabafa o vocalista dos Jota Quest.