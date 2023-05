Jovens do Bairro do Cerco protagonizam mostra na PHotoEspaña

JN/Agências Hoje às 15:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Crianças e jovens do Bairro do Cerco, no Porto, retratados pelo finlandês Uwa Iduozee, são os protagonistas de uma exposição da edição deste ano do festival de fotografia PHotoEspaña, que arranca na quarta-feira.

Depois de já ter integrado a Bienal de Fotografia do Porto 2023, a exposição "Ainda não, mas gosto de pintar", com o trabalho de Uwa Iduozee no Cerco, vai estar no Instituto Ibero-americano da Finlândia, em Madrid, entre 09 de junho e 01 de setembro, segundo a organização do PHotoEspaña 2023.

Esta mostra resulta do trabalho desenvolvido por Uwa Iduozee, que tem também nacionalidade nigeriana, numa residência artística no Porto com crianças e jovens do Bairro do Cerco.

PUB

Através de retratos, "este projeto explora espaços de sonho, imaginação e comunidade, e as formas como esses espaços se cruzam com o conceito de crescer num contexto de precariedade económica e social", lê-se na informação sobre a exposição "Ainda não, mas gosto de pintar" divulgada pelo PHotoEspaña.

Na edição deste ano do PHotoEspaña haverá ainda a participação das fotógrafas portuguesas Margarida Correia e Maria Beatriz de Vilhena, na iniciativa "Descumbrimientos" do festival, entre 31 de maio e 02 de junho.

Os "Descubrimientos PHotoEspaña" são encontros de artistas selecionados, como é o caso de Margarida Correia e Maria Beatriz de Vilhena, com "peritos nacionais e internacionais".

Segundo a organização do festival, o objetivo é "criar um espaço em que os fotógrafos possam mostrar os seus projetos a comissários e editores, receber assessoramento individual para o seu trabalho, descobrir tendências do mundo da imagem, partilhar o seu projeto com uma comunidade de criadores e ampliar a sua rede profissional".

Na lista de "peritos nacionais e internacionais" que vão encontrar-se com os fotógrafos selecionados estão também os portugueses Rita Lougares e Pedro Guimarães.

A seleção de Margarida Correia e Maria Beatriz de Vilhena para a iniciativa "Descubrimientos PHotoEspaña" resultou da cooperação da embaixada de Portugal em Madrid e do Instituto Camões com o festival de fotografia, que decorre em várias cidades espanholas entre 31 de maio e 02 de setembro.

O PHotoEspaña celebra este ano a sua 26.ª edição e integra 96 exposições de 303 fotógrafos em torno de temas como a arte, o ambiente e o género.

Uma das exposições será dedicada ao pintor espanhol Pablo Picasso, quando se assinalam os 50 anos da sua morte, com uma mostra em Madrid dos arquivos do Museu Picasso de Barcelona.

A fotografia feita por mulheres motiva também várias exposições, como as dedicadas ao trabalho de três nomes que ainda no século XIX desafiaram os papeis atribuídos aos géneros e reivindicaram a visibilidade feminina: a norte-americana Alice Austen e as norueguesas Marie Hoeg e Bolette Berg.

O tema do ambiente e da conservação do planeta estará no PHotoEspaña 2023 em exposições do canadiano Edward Burtynsky, do espanhol José Manuel Ballester ou da dupla espanhola Bleda Y Rosa.