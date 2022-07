Jovens pianistas de 16 países disputam prémio na Casa da Música

JN Hoje às 18:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Arranca nesta segunda-feira na Casa da Música a 24ª edição do Santa Cecilia International Competition, um dos mais significativos concursos internacionais de piano da atualidade. O vencedor recebe 20 mil euros.

O Porto vai acolher, entre esta segunda-feira e domingo, um dos maiores concursos de piano do mundo



Pelo Santa Cecília International Competition vão passar 36 jovens pianistas, considerados alguns dos maiores talentos da atualidade.

Organizado pelo Curso de Música Silva Monteiro, o concurso conta com a participação de pianistas dos 5 aos 32 anos, vindos de países como China, Israel, Ucrânia, Coreia do Sul, Japão e também Portugal.



Numa primeira fase, o júri - composto por especialistas nacionais e internacionais do mundo da música e do piano - fez uma avaliação dos mais de 160 candidatos, numa edição recorde de participantes. Destes, foram selecionados 36 jovens pianistas, que estarão na Casa da Música para as várias eliminatórias.



Entre os dias 11, 12 e 13 realizam-se as provas para chegarmos aos três finalistas que, no domingo, dia 17 de julho, sobem a palco para o Concerto Final do Concurso Internacional Santa Cecilia. Na final, cada pianista é acompanhado, durante a sua prova, pela Orquestra Filarmónica Portuguesa, sob a batuta do maestro Osvaldo Ferreira.

Com início marcado para as 18 horas, o espetáculo é aberto ao público e realiza-se na Sala Suggia da Casa da Música.



O vencedor terá direito a um prémio monetário de 20 mil euros, além da oportunidade de gravar um disco para a produtora KNS Classical e de participar em recitais e festivais de música, não só em Portugal, como França e Espanha.



Ainda durante a semana, o Concurso Internacional Santa Cecília sai de portas e, no dia 16 de julho, sábado, promove uma Maratona de Piano ao longo de 12 horas.

Os melhores jovens pianistas juntam-se, entre as 11 e as 23 horas, na Reitoria da Universidade do Porto, para a Maratona de Piano Santa Cecília. São 12 horas de piano, em "non-stop" e a entrada é livre e gratuita.